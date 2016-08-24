اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در حادثه‌ای که شامگاه سه‌شنبه درحد فاصل انجیرلو تا دامپروری کشت و صنعت مغان به وقوع پیوست سه نفر از فوتبالیست‌های روستای انجیر لو که جوانان کم سن و سالی بودند در دم جان خود را از دست دادند.

وی افزود:: این سه تن هر چند فوتبالیست حرفه‌ای نبودند، در تصادف یک دستگاه پراید و یک دستگاه پرشیا در دم جان خود را از دست داده‌اند.

فرماندار پارس آباد با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش تصریح کرد: این حادثه پنج مصدوم نیز داشته که سه نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و دو نفر دیگر جهت درمان به بیمارستان امام خمینی پارس‌آباد انتقال یافتند.

وی افزود: وضعیت عمومی این دو نفر مطلوب است و با این وجود در این تصادف سه نفر از شهروندان پارس‌آبادی را از دست دادیم.

به گفته فرماندار پارس‌آباد در طول تعطیلات نوروزی نیز هشت کشته در کل استان به ثبت رسیده بود که همگی از شهرستان پارس‌آباد بودند.

صمدی افزود: طی ماه گذشته نیز در یک تصادف در بوران چهار تن در جاده پارس‌آباد جان خود را از دست دادند و متأسفانه در کل ۱۵ نفر طی ماه‌های اخیر در جاده‌های این شهرستان جان خود را از دست داده‌اند.

محور پارس‌آباد با ضریب ایمنی پایین پرترافیک است

فرماندار پارس‌آباد متذکر شد: در حال حاضر به منظور ارتقا ایمنی محور پارس‌آباد – سربند – اردبیل عملیات چهاربانده کردن با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی افزود: هر چند چهاربانده کردن تنها عامل بازدارنده کاهش تصادفات نمی‌تواند باشد اما عوامل متعدد کاهش تصادفات از جمله اصلاح فرهنگ رانندگی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

صمدی تأکید کرد: از سمت مشگین شهر نیز ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته تا محور- اردبیل – مشگین شهر- پارس‌آباد چهار بانده شود و ما امیدواریم این دو پروژه بتواند به ارتقا ضریب ایمنی این جاده کمک کند.

وی افزود: همچنین برای اصلاح و بهسازی سایر محورها از جمله کشت و صنعت مغان نیز پنج میلیارد ریال اعتبار اختصاص دادیم.

وی با بیان اینکه محور پارس‌آباد از محورهای پرترافیک محسوب می‌شود، ادامه داد: این شهرستان، منطقه کشاورزی است و این محور حتی توسط بیله سوار و اصلاندوز نیز مورد استفاده است.

فرماندار پارس‌آباد با اذعان به اینکه این شهرستان دومین شهرستان پرجمعیت استان محسوب می‌شود، ادامه داد: متأسفانه در گذشته در توسعه محور شمال- جنوب استان غفلت شده و لازم است نسبت به اصلاح راه‌های این شهرستان اعتبارات مناسبی اختصاص یابد.