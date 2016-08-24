به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمود صادقی نماینده تهران در نطق میان دستور گفت: هفته دولت را به دولتمردان تدبیر و امید تبریک می گویم و به روح شهیدان رجایی و باهنر درود می فرستم.

عضو فراکسیون امید ادامه داد: ما نمایندگان ملت همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند تنها وامدار سوگندی هستیم که بنا بر این سوگند ما مکلف به حفاظت از استقلال و اعتلای کشور و حقوق و آزادی های ملت و پاسداری های حریم اسلام و نگاهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از قانون اساسی هستیم.

صادقی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانگر خواست ها و مطالبات تاریخی ملت ایران است، این مطالبات در سه محور اسلام خواهی، آزادی خواهی و عدالت خواهی است که در اصول متعدد قانون به گونه ای استادانه و متوازن ترسیم شده است.

قاون اساسی بر ضروت اعتلای کلیه قوانین و مقررات بر اساس قوانین اسلامی در اصل ۴ و همچنین شناسایی اصل مترقی ولایت فقیه بر اصول متعدد و اتکا امور کشور بر آرای عمومی به عنوان مبنای محوری نظام تاکید می کند و آن را از اصول تغییر ناپذیر نظام می داند.

صادقی اظهار داشت: قانون اساسی بر محو از هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوی اسلامی در بند ششم از اصل سوم تاکید می کند و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی را از وظای دولت می داند و اصل برابری امور در برابر قانون حتی برابری رهبر در برابر آن رد اصول متعدد قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

صادقی گفت: قانون اساسی ضمن اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را از وظایف دولت قرار داده بر ضرورت توازن در اقتصاد به گونه ای که نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، تاکید می کند.

صادقی تصریح کرد: اگر همه اصول قانون اساسی بدون کم و کاست و تنازل اجرا شود آنگاه چنانچه در اصل سوم تصریح شده است محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: اما بی تردید اجرای ناقص و کاریکاتوروار قانون نتیجه ای جز تباهی و فساد و رشد رذایل اخلاقی نخواهد داشت.

صادقی گفت:اصرار بر اجرای ظواهر دینی بدون احترام و توجه به باطن دین و بدون احترام به آزادی های اساسی و اجتماعی نتیجه ای جز گریزان شدن مردم و به ویژه نسل جوان از دین به بار نخواهد آورد.

عضو فراکسیون امید در این خصوص به مطالبی از کتاب شهید مطهری در مورد مادی گرایی استناد کرد و گفت:وقتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که برابر اصل ۱۷۵ قانون اساسی باید آزادی بیان و نشر افکار را تامین کند به تریبونی خاص برای یک جریان خاص و سانسور بیانات و جریانات دیگر و به ویژه انعکاس واژگونه مجلس دست می برد، اظهارات برخی نمایندگان را نشان می دهد و اظهارات برخی دیگر را سانسور می کند نتیجه ای جز رو کردن مردم به ماهواره ها و رسانه های بیگانه را نباید انتظار داشته باشیم.

صادقی تصریح کرد: وقتی نهادهای نظارتی که مسئول مبارزه با فساد هستند آلوده به فساد شوند، وقتی کسانی که مسئول پیگیری تقحیق و تفحص از بنیاد شهید هستند باج گرفتند و تطمیع شده اند نباید نتیجه ای جز فساد ساختاری که اکنون به آن مبتلا شده ایم شاهد باشیم.

صادقی گفت: رهبر انقلاب در برنامه ششم دولت را ملکف به تنظیم برنامه راهبردی برای مبارزه با فساد کرده است ما از دولت انتظار داریم این برنامه را هر چه سریعتر به مجلس ارائه دهد.