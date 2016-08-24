مسابقات تیراندازی منطقه‌ غرب کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار شد

آرش نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک دوره مسابقات تیراندازی منطقهای با حضور ۵ استان غربی در رشته تفنگ و تپانچه با حضور ۹۰ ورزشکار به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.
رئیس هیئت تیراندازی شهرستان کرمانشاه افزود: در این دوره از رقابتها تیراندازانی از استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان و لرستان در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی و در دو بخش آقایان و بانوان با هم به رقابت پرداختند.
نیکبخت افزود: مسابقات در محل مجموعه ورزشی امام خمینی( ره ) سالن شهید کرم طهماسبی و نیز سالن شهید یاری استان کرمانشاه برگزار شد.
وی با اعلام نفرات برتر این دوره از مسابقات افزود: در رشته تفنگ بادی ساسان شهسواری از همدان در مکان اول قرار گرفت، محمد رضا بختیاری از کرمانشاه در مکان دوم و احمد کوشاری از لرستان عنوان سوم را بدست آورد.
نیکبخت گفت: همچنین در رشته تفنگ بادی در بخش بانوان آرمینا صادقی از ایلام، سمانه ثنایی از همدان و شیما جهانینیا از کرمانشاه به ترتیب در مکانهای اول تا سوم ظاهر شدند.
وی با ادامه توضیحات بیان کرد: در رشته تپانچه بادی آقایان محمد رضا طاهری از لرستان در جایگاه عنوان نخست را کسب کرد، علی محمدی از کرمانشاه دوم شد و پرهام نوذری از کرمانشاه نیز در جایگاه سوم ایستاد. در بخش بانوان نیز، مینا قربانی از همدان، زهراباوندپور از کرمانشاه و معصومه خدا بند لو به ترتیب جایگاههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
نیکبخت گفت: از سوی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان، رئیس هیئت تیراندازی استان، مسئول امور ورزش بانوان استان و رئیس هیئت تیراندازی شهرستان کرمانشاه مدال و حکم به قهرمانان اهدا شد.
نظر شما