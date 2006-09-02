به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي دريايي سپاه، حجت الاسلام دري نجف آبادي كه در جمع پاسداران نيروي دريايي سپاه و در جلسه تفسير قرآن اين نيرو سخن مي گفت، اظهار داشت: فلسطين و لبنان خط مقدم جبهه اسلامي در مقابل آمريكا و صهيونيست هاست و ما بر اساس روايات و اخبار اسلامي بر اين باوريم كه شكست ذلت بار از آن دشمن است و نهايتا پيروزي به جوامع اسلامي لبخند خواهد زد.

وي خاطرنشان كرد: مسلمانان جهان به آمريكا اجازه نخواهند داد بر كشورهاي اسلامي تسلط يابد.

در بخش ديگري از بيانات خود، به موضوع حجاب اسلامي و ضرورت پاسداشت ارزش هاي والاي اسلامي و پيروي از ائمه اطهار(ع) اشاره كرد و يادآور شد كه رعايت تقوا، حفظ حجاب و دوري از وابستگي به دنيا، ضامن حفظ و ادامه حيات نظام مقدس ما است.

وي افزود: بايد با شكر نعمت هاي خداوند متعال ، جامعه اي سرشار از لطف الهي و نور نبوي در معرض ديد جهانيان قرار دهيم.