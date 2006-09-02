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۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۲۴

دادستان كل كشور در جمع پاسداران نيروي دريايي سپاه :

فلسطين و لبنان خط مقدم جبهه اسلامي در مقابل آمريكا و صهيونيست هاست

فلسطين و لبنان خط مقدم جبهه اسلامي در مقابل آمريكا و صهيونيست هاست

بر اساس روايات و اخبار اسلامي بر اين باوريم كه شكست ذلت بار از آن دشمن است و نهايتا پيروزي به جوامع اسلامي لبخند خواهد زد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي دريايي سپاه، حجت الاسلام دري نجف آبادي كه در جمع پاسداران نيروي دريايي سپاه و در جلسه تفسير قرآن اين نيرو سخن مي گفت، اظهار داشت: فلسطين و لبنان خط مقدم جبهه اسلامي در مقابل آمريكا و صهيونيست هاست و ما بر اساس روايات و اخبار اسلامي بر اين باوريم كه شكست ذلت بار از آن دشمن است و نهايتا پيروزي به جوامع اسلامي لبخند خواهد زد.

وي خاطرنشان كرد: مسلمانان جهان به آمريكا اجازه نخواهند داد بر كشورهاي اسلامي تسلط يابد.

 در بخش ديگري از بيانات خود، به موضوع حجاب اسلامي و ضرورت پاسداشت ارزش هاي والاي اسلامي و پيروي از ائمه اطهار(ع) اشاره كرد و يادآور شد كه رعايت تقوا، حفظ حجاب و دوري از وابستگي به دنيا، ضامن حفظ و ادامه حيات نظام مقدس ما است.

وي افزود: بايد با شكر نعمت هاي خداوند متعال ، جامعه اي سرشار از لطف الهي و نور نبوي در معرض ديد جهانيان قرار دهيم. 

کد مطلب 375099

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