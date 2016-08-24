به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش آذربایجان غربی، محمد رضا نجفی در خصوص عملکرد این معاونت در طول دولت یازدهم با بیان اینکه شاخص باسوادی استان از میزان ۹۱.۸۸ درصد به ۹۳.۱۷ درصد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ رسید افزود: در این راستا معاونت سواد آموزی آموزش و پرورش استان موفق به کسب رتبه سوم در تحقق حجم فعالیت ابلاغی توسط سازمان سواد آموزی کشور شد.

وی ادامه داد: سال گذشته میزان ابلاغی برنامه های سوادآموزی استان، آموزش سواد برای ۳۹ هزار نفر تعیین شده بود که ۴۲ هزار نفر را با ۱۰۷ درصد تحقق، پوشش داده شد.

نجفی اضافه کرد: بر اساس دستور العمل سال قبل، مدیران مدارس استان به تعداد ۲۰۱ نفر توانستند بیش از چهار هزار نفر از اولیای بیسواد را تحت پوشش آموزشهای سواد آموزی قرار دهند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: سواد آموزی اقدامی فرابخشی است و همه دستگاه ها برای رسیدن به اهداف این بخش باید آموزش و پرورش را یاری کنند.

نجفی ادامه داد: همکاری دستگاهها موجب جهش و پیشرفت جدی خواهد شد و یک جهش و تحول خواهد توانست گامی مهم در ریشه کنی بیسوادی در استان باشد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به اینکه افزون بر سه هزار و ۵۰۰ آموزشیار در استان فعالیت می کنند، افزود: آموزش دهندگان سرمایه اصلی سواد آموزی هستند.

وی گفت: ریشه کنی بیسوادی نیازمند عزمی جهادی و حرکتی گسترده است و باید با تلاش مضاعف به این هدف دست یافت.

نجفی اظهار داشت: مقرر شده تا در شهریور ماه امسال با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور نشست جامعی با حضور مسوولان همه دستگاه ها و دست اندرکاران برگزار شود.

آذربایجان غربی دارای ۱۸۰ هزار نفر بیسواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است که باید این تعداد در یک برنامه پنج ساله باسواد شوند.