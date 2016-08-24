به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه نیمه‌تمام تالار شهر اردبیل تصریح کرد: سیاست دولت، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت این حوزه است.

وی افزود: در حال حاضر پروژه‌های فرهنگی در سطح کشور آغاز شده که به دلیل محدودیت‌های مالی، دولت قادر به تکمیل آنها نیست و بر همین اساس استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد تاکید است.

وزیر ارشاد با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های بالای ۹۰ درصد اعتبار مناسب اختصاص می‌یابد، اضافه کرد: هدف ما تکمیل این پروژه‌هاست و در عین حال اعتباراتی که برای پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۹۰ درصد پیش‌بینی شده است، بر اساس وسع و توان وزارت انجام می‌شود.

وی در عین حال با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه تالار شهر اردبیل متذکر شد: انتظار می‌رود مسئولان استانی نسبت به تکمیل پروژه اقدام کنند؛ در عین حال وزارت ارشاد نیز در حد توان برای تکمیل این پروژه حمایت خواهد داشت.

در این مراسم مدیرکل ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه پروژه تالار شهر اردبیل از سه سال قبل کلنگ‌زنی شده است، اضافه کرد: این پروژه در ۱۲ هزار متر مربع احداث می‌شود.

سید ناصر اسحاقی افزود: برآورد اولیه تکمیل این پروژه ۱۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۰ بود، با این وجود در حال حاضر حداقل ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل آن مورد نیاز است.

وی افزود: به دلیل اینکه بخش خصوصی قدرتمندی در استان اردبیل فعال نیست، تقاضایی برای تکمیل این پروژه مطرح نشده است، حتی پروژه‌هایی از جمله تالار فدک اردبیل برای واگذاری پیشنهاد شده، ما مورد استقبال قرار نگرفته است.

اسحاقی خواستار تامین اعتبارات مناسب برای تکمیل پروژه تالار شهر اردبیل شد و گفت: به دلیل کمبود فضاهای فرهنگی در استان، تکمیل این پروژه مطالبه جدی اهالی فرهنگ و هنر است.