به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نمایشگاه سیمای امید در شهرهای بابل، بهشهر، تنکابن، چالوس، گلوگاه، محمودآباد، سوادکوه، نوشهر، میان درود، عباس‌آباد، سوادکوه شمالی، نور، بابلسر، کلاردشت و ساری افتتاح‌شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: در این نمایشگاه‌ها اقدامات و دستاوردهای سه‌ساله دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، آثار هنری و فرهنگی در معرض دید هم استانی‌های عزیز قرار می‌گیرد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی مازندران تصریح نمود: نمایشگاه سیمای امید مرکز مازندران نیز در سالن نمایشگاهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از صبح روز سه‌شنبه دوم شهریور در قالب ۴۰ غرفه افتتاح‌شده است و تا روز هشتم شهریور برای بازدید علاقه‌مندان باز است.

مظفری از برگزاری جشنواره شهید رجایی و تجلیل از دستگاه‌های برتر استان در روز پنج‌شنبه همزمان با روز کارمند خبر داد و گفت: در قالب این جشنواره دستگاه‌های برتر و ممتاز استان در شاخصهای عمومی و اختصاصی معرفی و از تیم‌های کاری دستگاه‌های برتر با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تقدیر می‌شود.