۳میلیون متر مکعب آب از سد طالقان به کشاورزی تاکستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های هفته دولت شهرستان تاکستان اظهار کرد: مهم ترین مشکل امروز کشاورزان در همه کشور مشکل کم آبی است، که کشاورزان بخش تاکستان را نیز درگیر خود کرده است از این رو با تدابیر اندیشیده شده ۳ میلیون متر مکعب آب از سد طالقان به منظور مصرف در بخش کشاورزی به تاکستان انتقال داده می شود.

همتی با بیان این که در دو سال گذشته بیش از ۵ هزار هکتار از باغات استان به آبیاری نوین مجهز شده است خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده است در دو سال آینده ۴۰ هکتار از باغات استان قزوین به سیستم آبیاری نوین مجهز شوند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کشاورزی بخش تاکستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های نوین آبیاری در کنار کاهش مصرف آب می تواند به افزایش محصول، کیفیت و افزایش بهره وری کمک کند.

استاندار قزوین در بخش دیگری از برنامه های هفته دولت با حضور در مسجد حجتی تاکستان در جمع مردم این شهرستان گفت: یکی از مهم ترین مواردی که مردم را درگیر کرده است عبور خط آهن از داخل شهر تاکستان است که در تلاشیم راهی برای رفع این مشکل پیداکنیم.

همتی ادامه داد: با استفاده ار کارشناسان توانمند به دنبال گزینه های مختلف برای خارج کردن خط آهن از داخل شهر هستیم.

استاندار همچنین از ساخت 124 واحد مسکونی ویژه مددجویان و نیازمندان در شهرستان تاکستان خبر داد و افزود: اولویت واگذاری این واحدها که تلاش می شود تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد با زنان سرپرست خانوار است.

وی همچنین بر رفع مشکلات پیش رو برای ساخت مصلی تاکستان تاکید کرد و گفت: این مکان باید به محلی برای نشان دادن هویت دینی این شهر تبدیل شود.

همتی همچنین با اشاره به انتخاب فرماندار بومی برای تاکستان گفت: برخی ها معتقدند فرمانداران بومی دوام و کارایی ندارد ولی فرماندار جدید تاکستان باید با خدمت شبانه روزی بر این تفکر خط بطلان بکشد.

سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان هم در این دیدار گفت: باید به استفاده از روشهای نوین آبیاری و داربستی کردن باغات به سمت اشتغال پایدار حرکت کنیم تا در صورت بروز خشکسالی بخش کشاورزی دچار ضرر نشود.