به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه نخستین اتاق مادر و کودک در مجتمع تجاری اداری امام رضا(ع) خرمشهر با حضور جمعی از مسئولان شهری افتتاح شد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان خرمشهر در آیین افتتاحیه این اتاق اظهار کرد: این اقدام در کمترین جایی است که اتفاق افتاده و در خرمشهر نخستین جا است و قرار نیست آخرین محل نیز باشد.

مهرداد پاریان زیتونی با بیان اینکه هدف، الگوبرداری و ترویج اتاق های این چنینی در مکان های عمومی است، افزود: با توجه به نیاز کودک به تغذیه از شیر مادر که دفعات آن بسته به سن شیرخوار متفاوت است، یکی از معضلات جامعه امروزی نبود محل هایی برای فراهم ساختن زمینه شیردهی با آرامش به کودکان است که می طلبد که جامعه در مسیر فراهم ساختن شرایط مطلوب برای مادران حرکت کند.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان خرمشهر گفت: باید اینگونه فعالیت ها تکرار و در اماکن تازه تاسیس محل هایی برای اتاق مادر و کودک منظور شود تا پیشرفت جامعه نمود داشته باشد.

اعلام همکاری شهرداری

شهردار خرمشهر نیز در این مراسم نسبت به ادامه این روند ابراز امیدواری کرد و گفت: این مجتمع نخستین محلی بود که برای راه اندازی اتاق اعلام آمادگی کرد و برای ادامه این روند نیاز به همکاری تمام دستگاه هاست تا در محل های دیگری همچون ترمینال مسافربری، راه آهن و فرودگاه نیز شاهد راه اندازی اتاق مادر و کودک باشیم.

محمدعلی دوایی فر همچنین به وضعیت خدمات دهی و بهداشت در شهر نیز اشاره کرد و افزود: روند خدمات دهی و بهداشت عمومی شهر از نظر ما نیز رضایت بخش نیست، اما در حال آماده سازی برنامه های زیرساختی در این زمینه هستیم.