داریوش دیودیده بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این طرح ها در شهرستان ‌های بویراحمد و گچساران افتتاح خواهند شد.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری انجام شده این طرح‌ ها ۱۱۸ میلیارد ریال برآورد شده که برای ۹۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

دیودیده بیان کرد: بهره برداری از این طرح ها و همچنین چندین طرح بزرگ اقتصادی در دست اجرای دیگر نقشی مهم در شکوفایی و توسعه استان و ریشه کن کردن معضل بیکاری خواهند داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از صدور ۳۲ جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری ۲۱هزار میلیارد ریال در استان خبرداد.

وی افزود: با ایجاد این واحدها، یک هزار و ۸۵ فرصت شغلی ایجاد می شود.

دیودیده بیان داشت: بیشترین جواز تاسیس صادر شده در این مدت در صنایع پتروشیمی، کانی غیره فلزی، صنایع غذایی و محصولات لاستیک و پلاستیک بوده است.

وی برداشتن محدودیت تسهیلات بانکی، اختصاص یارانه تولید به علاقمندان به سرمایه‌گذاری در استان و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات را از مزایای سرمایه گذاری در این استان عنوان کرد.

دیودیده گفت: زیرساخت‌ های لازم در شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد، شامل آب، برق، گاز، راه ورودی و سایر زیرساخت‌ ها برای استقرار سرمایه ‌گذاری فراهم است.