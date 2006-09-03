نهمين كنگره تغذيه ايران در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، شعار محوري اين كنگره "امنيت غذا و تغذيه؛ چالش امروز، ضرورت فردا" است.

از عناوين كلي موضوع هاي مورد بحث كه در اين كنگره مطرح مي شود مي توان به ديدگاه هاي كلان غذا و تغذيه، دسترسي فيزيكي به غذا، دسترسي اقتصادي به غذا، فرهنگ و سواد تغذيه اي، تغذيه سلولي و مولكولي اشاره كرد.

همچنين بهداشت و ايمني مواد غذائي، سلامت تغذيه اي و ظرفيت سازي براي رهبري تغذيه اي كشور از ديگر موضوعات مورد بحث اين كنگره است.

در دوره نهم كنگره تغذيه 4 هزار و 800 مقاله دريافت شد كه پس از داوري يك هزار و 600 مقاله براي اين دوره پذيرفته شده است.

در اين كنگره 10 سمپوزيم علمي، 9 كارگاه آموزشي و 8 ميزگرد برپا مي شود.

نهمين دوره كنگره تغذيه ايران با حضور 500 عضو هيئت علمي و 2 هزار نفر شركت كننده از 13 تا 16 شهريورماه جاري در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي شود.