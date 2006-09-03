  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

/ با حضور وزير بهداشت /

نهمين كنگره تغذيه ايران در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي شود

نهمين كنگره تغذيه ايران در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي شود

نهمين كنگره تغذيه ايران از سوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجمن تغذيه ايران (اتا) و ساير مراكز علمي و دانشگاهي كشور از 13 تا 16 شهريور ماه جاري برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، شعار محوري اين كنگره "امنيت غذا و تغذيه؛ چالش امروز، ضرورت فردا" است.

از عناوين كلي موضوع هاي مورد بحث كه در اين كنگره مطرح مي شود مي توان به ديدگاه هاي كلان غذا و تغذيه، دسترسي فيزيكي به غذا، دسترسي اقتصادي به غذا، فرهنگ و سواد تغذيه اي، تغذيه سلولي و مولكولي اشاره كرد.

همچنين بهداشت و ايمني مواد غذائي، سلامت تغذيه اي و ظرفيت سازي براي رهبري تغذيه اي كشور از ديگر موضوعات مورد بحث اين كنگره است.

در دوره نهم كنگره تغذيه 4 هزار و 800 مقاله دريافت شد كه پس از داوري يك هزار و 600 مقاله براي اين دوره پذيرفته شده است.

در اين كنگره 10 سمپوزيم علمي، 9 كارگاه آموزشي و 8 ميزگرد برپا مي شود.

نهمين دوره كنگره تغذيه ايران با حضور 500 عضو هيئت علمي و 2 هزار نفر شركت كننده از 13 تا 16 شهريورماه جاري در دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي شود.

کد مطلب 375107

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها