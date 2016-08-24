به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازدید از مراکز درمانی و شهرستان‌های استان خراسان جنوبی در هفته دولت توفیق بزرگی برای بنده در این حوزه است.

وی با بیان اینکه محدودیت‌ها و کمبودهایی در خصوص متخصصان در کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه کمبود متخصص در برخی از رشته‌ها در کشور وجود دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی نیز کمبودهایی در زمینه متخصصین وجود دارد، گفت: رشته‌های جراحی مغز، جراحی چشم، گلو و بینی در استان به صورت ثابت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه توزیع متخصصین از پایان شهریور ماه سال جاری آغاز می‌شود، بیان کرد: امیدواریم در مواردی که کمبود وجود دارد بتوانیم کمک موثری داشته باشیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، تصریح کرد: تربیت متخصصین در برخی رشته‌ها حداکثر ۳۵ نفر در سال است.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته پذیرش متخصصین در برخی رشته‌ها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در شهرستان قاین نیز ساخت مرکز اورژانس به پایان خواهد رسید.

گفتنی است؛ مردم شهرستان قاین نیز به نبود پزشک در این شهرستان واکنش نشان دادند و با در دست داشتن بنرها و سر دادن شعار اعتراض خود را به وزیر بهداشت رساندند.