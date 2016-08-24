محمد رضا سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری این مسابقات اظهارکرد: مسابقات قهرمانی کبدی بانوان و انتخابی تیم استان به میزبانی مشهد در روز دوشنبه هشتم شهریور ماه در سالن تخصصی کبدی واقع در مجموعه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب افراد مستعد برای تیم کبدی استان برای شرکت در مسابقات کشوری کبدی بانوان و ارتقای این رشته در سطح خراسان رضوی است.

رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه طی چند ماه اخیر فعالیت‌های خوبی در بخش نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کبدی بانوان خراسان رضوی انجام شده است که امید داریم با برگزاری مداوم مسابقات کبدی و فعالیت در بخش پایه بتوانیم شاهد موفقیت‌های خوبی در این رشته باشیم.

وی درخصوص جذب اسپانسر برای هیئت کبدی افزود: همچنان به دنبال جذب اسپانسر برای حمایت از هیئت کبدی استان هستیم.