به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و افتتاح پروژههای متعدد صنعتی و عمرانی در خراسان رضوی امروز نیز بنا بود ۱۲۶ پروژه صنعت برق خراسان رضوی در مشهد و با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری برسد.
با وجود اطلاعرسانی قبلی مبنی بر افتتاح پروژهها در ساعت ۱۶ عصر چهارشنبه و حضور وزیر نیرو در این مراسم، حمید چیتچیان در مراسم افتتاح این پروژهها حاضر نشد و معطلی بیش از دو ساعته خبرنگاران نیز حاصلی نداشت و این مراسم برگزار نشد.
این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که هیچکدام از مسئولان تا دو ساعت بعد، مطلبی درباره حضور یا عدم حضور قطعی وزیر برای اجرای این مراسم به خبرنگاران اعلام نکرده بودند.
گفتنی است پس از معطلی و سردرگمی خبرنگاران، بسیاری از آنها با وجود اینکه مسافت زیادی را برای حضور در این مراسم طی کرده بودند، از پوشش خبری مراسم صرفنظر کردند و بازگشتند.
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