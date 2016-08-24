علیرضا پزشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از ظهر چهارشنبه جلسه هیئت‌رئیسه با حضور فرماندار گرگان و مشاور و مسئول حوزه فرماندار در امور شوراها، برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه فرماندار بر پایان اختلافات بین اعضا و همدلی و همگرایی بیشتر تأکید داشتند و قرار شد از شنبه آینده پنج عضو غایب جلسات قبل در شورا حاضر شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به این سؤال که موضوع هفت جلسه غیبت پنج عضو غائب موسوم به حامیان شهردار در چه مرحله‌ای قرار می‌گیرد، تصریح کرد: راجع به تصمیم فرمانداری در این خصوص اطلاعی ندارم. فرمانداری باید پیگیری و اعلام نظر کند.

پزشکپور بیان کرد: عدم حضور برخی از اعضا و به حدنصاب نرسیدن باعث شده نتوانیم هیچ لایحه را مصوب کرده و یا تصمیم جدیدی اتخاذ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم از شنبه آینده و حضور همه اعضا در جلسات، جلسه صحن علنی رسمیت یافته و بتوانیم طرح‌ها و لوایح بر زمین‌مانده را بررسی و مصوب کنیم.