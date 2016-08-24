به گزارش خبرنگار مهر، امید علی سبزی فرماندار شهرستان دهلران ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح این پروژه ها ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: برای آبرسانی به مجتمع گردشگری آبگرم و امامزاده ابراهیم قتال (ع) بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارت ملی هزینه شده است.

وی گفت: وجود چشمه های آبگرم در شهرستان دهلران و تکمیل امکانات مورد نیاز در مجتمع سبب جذب توریست و گردشگر در شهرستان دهلران خواهد شد.

سبزی بیان داشت: امامزاده ابراهیم قتال(ع) سالانه پذیرای گردشگران از استانهای همجوار است و نبود آب شرب سالم سبب شده بود مشکلاتی برای زوار به وجود بیاید که خوشبختانه در هفته دولت شاهد افتتاح آب رسانی به این امامزاده بودیم.

فرماندار دهلران افزود: شهرستان دهلران در حوزه گردشگری مذهبی، توریستی و دفاع مقدس دارای ظرفیت های مناسبی است وتکمیل زیرساخت ها سبب جذب گردشگر در شهرستان می شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه توجه دولت به حوزه گردشگری به خصوص در مناطق با استعداد و محروم سبب اشتغال جوانان شده است.

سبزی اظهار داشت: خدمات دولت تدبیر و امید در شهرستان دهلران برای مردم بیان شود و با توجه به ظرفیت و پتانسیل منطقه افق روشنی در انتظار شهرستان است و دولت در این راستا اقدمات مهمی در بحث آب و خاک، کشاورزی، گاز و نفت در دست اجرا دارد.