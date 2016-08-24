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۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۴۶

برانکو ایوانکویچ:

در مورد رضائیان باشگاه تصمیم می گیرد

در مورد رضائیان باشگاه تصمیم می گیرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه از عملکرد بازیکنانش در تمرینات رضایت دارد، گفت: در خصوص بازگشت رضائیان باشگاه تصمیم می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکویچ در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با برنامه تمرینی سرخپوشان گفت: بازیکنان در این مدت تمرینات خوبی را انجام دادند و دور سوم تمرینات ما هم تمام شد بعد از دو روز استراحت نیز دور جدید تمرینات را از سر خواهیم گرفت. تنها مشکل احمد نورالهی است که از ناحی عضله پا  دچار گرفتگی شده است. 

وی در رابطه با اعتراض بازیکنان به میزان تمرینات افزود: کلیه بازیکنان در سراسر دنیا مثل هم هستند اما من از عملکرد آنها در تمرینات راضی هستم. ما همچنین دو جلسه تمرین را در برنامه داریم و پس از آن به مصاف سایپا می رویم در حال حاضر فقط بازیکنان ملی پوشمان را در اختیار نداریم اما تیم ملی مهم است و آنها باید برای موفقیت این تیم تلاش کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با احتمال شکایت کمیته داوران از اظهارات وی پس از بازی با صبای قم گفت: مگر من چه گفته ام که بخواهد این طور موضع گیری شود. آیا حق ندارم فکر هم کنم. خب هر آدمی فکر می‌کند دیگر.

وی در پایان در رابطه با منتفی شدن حضور رامین رضائیان در تراکتور و احتمال بازگشت وی به پرسپولیس نیز گفت: در این خصوص باشگاه تصمیم می گیرد. دیگر من نمیدانم که چرا این سوال پرسیده می‌شود. زیرا موضعم را اعلام کرده‌ام. من لیست بازیکنانم تکمیل است و از آنها راضی هستیم. در این خصوص  باشگاه تصمیم گیری خواهد کرد..

کد مطلب 3751198

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