یک شبکه تروریستی داعش در کربلا متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر مقدس کربلا در کشور عراق یک عملیات تروریستی را در این شهر خنثی کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای مبارزه با تروریسم و اطلاعاتی شهر کربلا از وقوع یک عملیات تروریستی به منظور هدف قرار دادن حجاج عراقی، جلوگیری کردند.

در همین راستا یک منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم و اطلاعاتی شهر کربلا موفق شدند یک شبکه تروریستی را که به گروه تکفیری داعش وابسته بودند، متلاشی کنند.

این منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، همچنین تصریح کرد: این شبکه تروریستی متشکل از ۷ نفر بود و قصد حمله به حجاج بیت الله الحرام را در راه النخیب داشت که توسط نیروهای امنیتی کربلا بازداشت شدند.