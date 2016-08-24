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۳ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۳۴

یک شبکه تروریستی داعش در کربلا متلاشی شد

یک شبکه تروریستی داعش در کربلا متلاشی شد

نیروهای امنیتی کربلا علاوه بر متلاشی کردن یک شبکه تروریستی وابسته به داعش، نقشه این تروریست ها برای هدف قرار دادن حجاج عراقی را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر مقدس کربلا در کشور عراق یک عملیات تروریستی را در این شهر خنثی کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای مبارزه با تروریسم و اطلاعاتی شهر کربلا از وقوع یک عملیات تروریستی به منظور هدف قرار دادن حجاج عراقی، جلوگیری کردند.

در همین راستا یک منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم و اطلاعاتی شهر کربلا موفق شدند یک شبکه تروریستی را که به گروه تکفیری داعش وابسته بودند، متلاشی کنند.

این منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، همچنین تصریح کرد: این شبکه تروریستی متشکل از ۷ نفر بود و قصد حمله به حجاج بیت الله الحرام را در راه النخیب داشت که توسط نیروهای امنیتی کربلا بازداشت شدند.

کد مطلب 3751220

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