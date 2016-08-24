به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم عصر چهارشنبه با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئولان استانی آغاز به‌کار کرد.

این نمایشگاه با ۲۳۴ غرفه در پارک مادر کرمان به منظور ارائه خدمات دولت برپا شده و تا پایان هفته دولت دایر است.

علیرضا رزم حسینی کرمان در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم از سند هویتی شهید محمدعلی الله دادی، تمبر شهید باهنر، دولت شیشه ای و دو خدمت جدید دولت الکترونیک رونمایی کرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین از غرفه های دستگاه های مختلف بازدید کرد.