به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن موذنی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه های عمرانی استان اردبیل به مناسبت هفته دولت تصریح کرد: ایجاد مراکز فرهنگی - ورزشی و توانبخشی برای ایثارگران و جانبازان ضرورت ویژه دارد.

وی افزود: در حال حاضر دو هزار و ۱۰۰ مورد قطع نخاعی در کشور داریم که برخی از این قطع نخاعی ها نیازمند فضایی هستند که حتی برای مدت کوتاهی از فضای منزل خود خارج شده و استراحت کنند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: در هفته دولت ۴ مجتمع توانبخشی در ۴ استان شامل فارس، سمنان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از پروژه ها نیز در هفته دفاع مقدس به بهره برداری خواهد رسید اضافه کرد: درچهار استان پروژه های نیمه تمام با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد داریم که به زودی می توان به بهره برداری رساند.

حجت الاسلام موذنی با بیان اینکه مجمع توانبخشی اردبیل با هزینه کرد ۱۴۹ میلیارد ریال بخش ورزشی خود را به بهره برداری رسانده است، افزود: به منظور تکمیل مابقی بخش ها ۳۵ میلیارد ریال دیگر مورد نیاز است که هم استانداری و هم بنیاد شهید برای تامین آن همت خواهند کرد.

به گفته معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران این مجموعه در ۱۳ هزار و ۶۵۰ متر مربع شامل سالن ورزشی چندمنظوره، استخر، ارتوپدی، آمفی تئاتر، اورژانس، فیزیوتراپی، مرکز مشاوره و سوئیت های اقامتی احداث شده است.

وی با تاکید بر اینکه جانبازان نیازمند به فضاهای درمانی و تفریحی تخصصی و ویژه خود دارند اضافه کرد: اجرای پروژه های مجتمع های توانبخشی مدتی به تاخیر افتاد اما در دولت تدبیر و امید سرعت مطلوبی یافته است.

به گفته حجت الاسلام موذنی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به منزله ترویج فرهنگ ملی است و بنیاد شهید بدون حاشیه و بدور از مسائل سیاسی نسبت به ترویج این فرهنگ اقدام می کند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: جامع ایثارگری سربار کسی نیست و اگر امروز بدنبال مبارزه با تفکر امپریالیزم و صهیونیزم هستیم این مبارزه مقطعی نیست و راه شهدا و ایثارگران ادامه دارد.