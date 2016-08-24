آل خلیفه دادگاه محاکمه ۴ عالم بحرینی را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، روحانیون برجسته بحرین همچنان به مبارزه خود با سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در حق علمای این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش رژیم آل خلیفه پیش از این شمار زیادی از علمای برجسته بحرین را به اتهامات واهی بازداشت کرده بود و قرار بود امروز چهارشنبه ۲۴ آگوست جلسه محاکمه این افراد را برگزار کند.

از سوی دیگر علمای بحرینی که دادگاه آل خلیفه را غیرقانونی و ظالمانه می دانند، در اعتراض به این سیاست های آل خلیفه در دادگاه حضور نیافتند.

بر همین اساس نیز دادگاه آل خلیفه جلسه محاکمه «سید یاسین الموسوی» و شیخ «عزیز الخضران» را به اتهام تجمع در الدراز به ۲۹ آگوست موکول کرد.

همچنین جلسه محاکمه شیخ «علی رحمه» و شیخ «محمد جواد الشهابی» نیز که به اتهام تحریک مردم ضد آل خلیفه بازداشت شده اند، به روز ۳۱ آگوست موکول گشت.

گفتنی است رژیم آل خلیفه پس از سلب تابعیت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین، طی هفته های اخیر اقدام به بازداشت و محاکمه علمای حامی ایشان کرده است.