به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه این پروژه اظهار کرد: سامان دهی اورژانس های استان از برنامه های اولویت دار علوم پزشکی بیرجند است.

وی با بیان اینکه بیمارستان ولی عصر بیرجند به عنوان بیمارستان دانشگاهی استان کیفیت مناسبی برای مردم و پزشکان نداشته است، افزود: در حال حاضر این اورژانس یکی از اورژانس های نمونه در سطح کشور است.

وی با اشاره به اینکه پروژه بهسازی و بهبود فضای فیزیکی اورژانس ولی عصر از یک خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، تصریح کرد: خوشبختانه پروژه در عرض سه ماه به بهترین شکل ساخته شده است.

قائمی با بیان اینکه تعداد تخت های اورژانس از ۴۵ تخت به ۶۵ تخت افزایش پیدا کرده است، افزود: بخش اطفال و آی سی یو در این مرکز به صورت مجزا تعبیه شده است.

وی افزود: کلیه اعتبارات مورد نیاز اورژانس از اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تامین شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: زیربنای اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند از هزار و ۲۰۰ متر مربع به هزار و ۸۰۰ متر مربع افزایش یافته است.

قائمی بیان کرد: اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند یکی از پنج اورژانس شاخص و برتر کشور است که به زودی مدیران سایر دانشگاه‌ها نیز از این بیمارستان برای الگو برداری بازدید خواهند داشت.