علی صفرعلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح آب و فاضلاب روستایی شهرستان اهر در هفته دولت، اظهار داشت: طی هفته دولت پروژه آب‌رسانی روستایی به ۱۳ روستای شهرستان اهر و چهار روستای شهرستان هوراند مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان اهر از افتتاح مجتمع آب‌رسانی یخفروزان به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد، افزود: این مجتمع آب روستاهای قلعه ملک، قورشاقلو، نقاره کوب جدید، نقاره کوب قدیم، سرقین و طویله شامی و سایر را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر مجتمع آب‌رسانی یخفروزان که آب هشت روستا را تأمین می‌کند پروژه آب‌رسانی به روستاهای کاشان، قره برون، رشت آباد قدیم و گوره درق را نیز به‌صورت جداگانه عملیاتی کرده‌ایم.

صفرعلی‌زاده تصریح کرد: مجتمع آب‌رسانی یخفروزان در تأمین آب ۳۷ روستا تأثیر می‌گذارد و با افتتاح بخشی از پروژه ۵۰ درصد از تعداد روستاهای مشمول پروژه آب‌رسانی تحقق می‌یابد و امیدواریم در صورت تأمین اعتبار بتوانیم پیشرفت فیزیکی پروژه آب‌رسانی را به ۷۵ درصد در دهه فجر سال جاری برسانیم.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان اهر به میزان اعتبارات صرف شده در پروژه‌های آب‌رسانی به روستاهای شهرستان اهر و هوراند نیز اشاره کرد، گفت: جمعاً برای این پروژه‌ها بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف کرده‌ایم.

وی بابیان اینکه مجتمع‌های آب‌رسانی چولقشلاقی و نقاره کوب که با مشکلاتی مواجه‌اند و این مجتمع آب شرب ۳۸ روستا را تأمین می‌کنند، گفت: اگر بتوانیم این پروژه‌ها را به فاز دوم برسانیم عمده مشکل کمبود آب و کیفیت آب روستایی شهرستان اهر به اتمام می‌رسد.

صفرعلی‌زاده با تأکید بر اینکه ۱۰۳ روستای تحت پوشش آب و فاضلاب که برای مشترکین این روستاها قبض صادر می‌شود، بیان داشت: طبق اعلام مرکز بهداشت و درمان شهرستان اهر بالای ۹۵ درصد روستاهای این شهرستان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان اهر خاطرنشان کرد: درصد باقی‌مانده روستاهای فاقد آب سالم و دارای مشکل کمبود آب بر اثر خشک‌سالی‌های پی‌درپی شهرستان اهر در آینده نزدیک قابل‌حل است.