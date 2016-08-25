به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در آئین تقدیر و معارفه استاندار زنجان، افزود: زندگی عرصه خدمت به خلق خداست و باید از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کرد.

وی اظهار کرد: گلایه خود را به وزارت کشور برای گرفتن انصاری از استان زنجان دارم ولی برای مردم زنجان مایه مباهات است، که فرزندان این خطه در عرصه وسیع‌تری مشغول خدمت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه مردم استان زنجان به ولایت‌مداری شهره هستند و همواره در عرصه‌های خدمت‌گزاری پیش گام بودند، گفت: حضور مردم استان زنجان در عرصه‌های اجتماعی، عرصه‌های انقلاب قابل توجه است و زنجان مردمانی نجیب، دین باوردارد که در تمام مقتضیات زمانی تاثیر گذار بودند.

خاتمی به تداخل ایام معارفه درویش امیری با هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر اشاره کردو افزود: باید متوجه بود که شهید رجایی کوتاه‌ترین دوره مدیریت ریاست جمهوری را داشته ولی دوره خدمت وی به عنوان دوره درخشان در تارک خدمت‌گزاری است.

وی زندگی را عرصه مسابقه عنوان کرد و گفت: روایات و قرآن مجید هم انسان‌ها را دعوت به مسابقه برای برنده شدن در زندگی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: مقام معظم رهبری مسئولان را برای خدمت به مردم تشویق می‌کنند و اما باید متوجه بود افراد همیشه فرصت خدمت ندارند و این فرصت برای همه هم فراهم نیست.

خاتمی تصریح کرد: اگر آقای مهندس انصاری یک سال دیگر به خدمت در زنجان مشغول می‌شد، می‌توانست نتایج قابل توجهی کسب کرده و گام‌های قابل توجهی برای توسعه بردارد.