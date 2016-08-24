به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی شامگاه چهارشنبه در دیدار با امام‌جمعه اردبیل به ضرورت هوشیاری خانواده‌ها در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در پی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال در دستور کار دستگاه‌های متولی از جمله وزارت ارشاد است، اضافه کرد: لازم است با آگاهی بخشی به جوانان نسبت به اجرای برنامه‌های پیشگیری اقدام کرد.

وزیر ارشاد از جمله اولویت‌های فرهنگ‌سازی وزارت ارشاد را فرهنگ‌سازی در اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: لازم است در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری تمامی نهادهای فرهنگی بسیج شوند.

جنتی اضافه کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیر توسعه کشور را مشخص کرده و فرهنگ‌سازی و گفتمان سازی آن در دستور کار وزارت ارشاد است.

در این نشست نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل نیز با تأکید به اهمیت و تأثیرگذاری حوزه فرهنگ در جامعه اضافه کرد: از جمله انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.

آیت‌الله سید حسن عاملی از جمله ضروریات فرهنگی را تحکیم بنیان خانواده‌ها دانست و متذکر شد: در این راستا وزارت ارشاد مسئولیت خطیری بر دوش دارد.

خواستار پیگیری مسائل فرهنگی استان اردبیل از سوی وزارت ارشاد شد و گفت: انتظار می‌رود زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های فرهنگی استان مورد بررسی قرار گیرد.