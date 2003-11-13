نيروهاي ائتلاف براي عراقي ها كارت شناسايي جديد صادر مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان امروز به نقل از روزنامه عراقي" الصباح " كارت هاي شناسايي جديد براي تمام عراقي هاي داخل وخارج ازكشور صادرخواهد شد. گفته مي شود: اين كارتها مانند كارتهاي شناسايي است كه براي شركت درانتخابات صادرشده است.

روزنامه الصباح عراق اعلام كرد: كساني كه ازاين كارتهاي استفاده مي كنند براي 6شش ماه سهميه غذا و10دلارحقوق ماهانه دريافت خواهند كرد.

اين روزنامه رسمي عراقي همچنين نوشت : هدف از اين اقدام ايجاد نظام اجتماعي عادلانه درعراق است .