  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۲۱

نيروهاي ائتلاف براي عراقي ها كارت شناسايي جديد صادر مي كنند

يك روزنامه عراقي فاش كرد نيروهاي اشغالگر عراق قصد دارند كارتهاي شناسايي جديد براي عراقي ها صادر كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان امروز به نقل از روزنامه عراقي" الصباح " كارت هاي شناسايي جديد براي تمام عراقي هاي داخل وخارج ازكشور صادرخواهد شد. گفته مي شود: اين كارتها مانند كارتهاي شناسايي است كه براي شركت درانتخابات صادرشده است.
روزنامه الصباح عراق اعلام كرد: كساني كه ازاين كارتهاي استفاده مي كنند براي 6شش ماه سهميه غذا و10دلارحقوق ماهانه دريافت خواهند كرد.
اين روزنامه رسمي عراقي همچنين نوشت : هدف از اين اقدام ايجاد نظام اجتماعي عادلانه درعراق است .

کد مطلب 37513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها