به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سعید شبستری در آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان هوراند، افزود: تمامی دولت ها، منشا خدماتی برای مردم در حد و وسع خود بودند ولی دولت تدبیر و امید از بدو قبول مسئولیت، خدمت به مردم بخصوص خدمت به مردم مناطق محروم را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در این راستا نیز خدمات بسیار ارزنده ای ارائه کرده است.

وی افزود: فارغ از مسائل سیاسی و جناحی، برای خدمت به مردم تلاش کرده و در راستای عزت و اقتدار ایران اسلامی گام برمیداریم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با قدرت های جهانی و اجرایی شدن برجام در ماه های اخیر عنوان کرد: مقام معظم رهبری در جریان مستقیم مذاکرات بودند و بارها در سخنرانی ها و بیاناتشان از تیم مذاکره کننده هسته ای به عنوان افرادی صادق، متعهد و دلسوز به کشور یاد کردند.

شبستری از برجام به عنوان یک بده بستان بین المللی نام برد و ادامه داد: باید از برخی چیزها چشم می پوشیدیم تا به برخی موارد ارزشمندتر دست می یافتیم که برجام، این مهم را محقق نمود.

به گفته وی بعد از اجرایی شدن برجام، تمامی کشورهای دنیا، حق غنی سازی هسته ای جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و تمام قطعنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی که نتایجی جز جنگ و یا تهدید موجودیت نظام را در پی نداشتند لغو شدند.

وی با بیان اینکه عده ای انتظار دارند مشکلات کشور در همان بدو اجرایی شدن برجام رفع شود اظهار کرد: مشکلات کشور یک شبه، یک ماهه و یکساله حل نمی شود. همان دولتی که تلاش می کند تورم ۴۵ درصدی سال ۹۲ را در سال ۹۵، تک رقمی کند همان دولت نیز سایر مشکلات کشور را نیز رفع می کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بهود نسبی اوضاع اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن برجام گفت: میزان فروش نفت و فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران قبل از اجرایی شدن برجام در حدود ۵۰۰ هزار بشکه بود ولی این رقم پس از اجرایی شدن سند برجام به بیش از دو میلیون بشکه نفت رسیده است.

شبستری با بیان اینکه برخی دولت ها با اقدامات نسنجیده خود در سال های گذشته، ایران هراسی کرده اند گفت: در دولت تدبیر و امید، ایران اسلامی بار دیگر به اقتدار و عزت تمام و کمال خود دست یافته و حقانیت خود را در معرض دید جهانیان قرار داده است.

وی با انتقاد شدید از کسانی که برجام را به منزله دوستی بین ایران و آمریکا می دانند افزود: خوی و خصلت ظالمانه و خاصمانه استکبار جهانی از بین نرفته است و در هر برهه ای از زمان، نقطه ضعفی از ایران اسلامی پیدا کنند بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

به گفته این مقام مسئول متاسفانه در سال های گذشته، علی رغم قیمت بسیار مناسب نفت و درآمدهای میلیاردی هنگفت دولت، آن چنان که باید و شاید کار خاصی انجام نشده است و به عنوان مثال در اسفند ماه یکی از سال های فعالیت دولت قبل، برای استانداری آذربایجان شرقی بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار فرهنگی تخصیص یافته است در حالی که در دولت تدبیر و امید از این تخصیص ها خبری نیست و علی رغم آن، بیش از سال های گذشته در حوزه های مختلف کار شده است.