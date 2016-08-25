ایران و اکوادور راههای عملی تحکیم قیمت نفت را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای امور خارجه دو کشور ایران و اکوادور روز چهارشنبه در مورد راه های عملی برای تحکیم قیمت نفت با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.

این درحالی است که ایران بطور تلویحی از تلاشهای مشترک برخی کشورهای صادرکننده نفت برای تحکیم قیمت رو به نزول این ماده خام حمایت کرده است.

گفتنی است که در پی لغو تحریمهای غرب از ماه ژانویه، ایران سطح تولید نفت خام خود را افزایش داده است.

اما رویترز روز سه شنبه گزارش داد که منابع موثق در اوپک و صنایع نفتی اعلام کردند که ایران در حال ارسال نشانه های مثبتی دال بر اتخاذ رویکردی مشترک است که می تواند در مذاکرات ماه آینده به احیای توافقی در خصوص ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت کمک نماید.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با «رافائل کورئا» رئیس جمهور اکوادور تصریح کرد که «دو کشور در مورد تحکیم جایگاه خود در بازارهای نفت با یکدیگر گفتگو کردند».

محمد جواد ظریف در ادامه بدون ارائه جزئیاتی بیشتر افزود که دو کشور ایران و اکوادور توافق کرده اند که گفتگوها را در چارچوب اوپک ادامه دهند.

وزیر امور خارجه اکوادور نیز اظهار داشت که دو طرف در مورد ایجاد یک موضع مشترک در خصوص تحکیم قیمتهای نفت با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.