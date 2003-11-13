شمار كشته هاي آمريكا در عراق به 400 نفر رسيد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازبخش عربي شبكه خبري سي ان ان ، مركزمطبوعاتي وابسته به نيروهاي ائتلاف ديشب دربيانيه اي اعلام كرد، يك نظامي آمريكا وابسته به لشكراول زرهي درحمله مردان مسلح دربغداد كشته و دو تن ديگر زخمي شدند.

همچنين يك نظامي آمريكايي در بيمارستان نظامي بغداد براثر شدت جراحات وارده كشته شد.

با كشته شدن اين دو نظامي آمريكائي ، شمار نظاميان اين كشوركه درماه نوامبر كشته شدند ، به 40 تن رسيد و شمار كل تلفات آمريكا از آغاز جنگ در مارس گذشته (فروردين) تا كنون به 400 تن رسيد.

يك نظامي آمريكايي نيزسه شنبه شب درنزديك بغداد براثرانفجار بمب كشته شد ، اين نظامي جمعي نيروي مشترك تحت عنوان " اسب آهنين " بود.

گفتني است در سنگين ترين حمله مسلحانه به نظاميان ايتاليايي درالناصريه نيز17 تن كشته شدند.

تنها درسرنگوني دو هليكوپتر نظامي آمريكا در عراق بيش از 20 نظامي آمريكايي كشته شدند.

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