تیم تنیس روی میز قم با ۲ پیروزی و یک شکست راهی دور حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز نونهالان پسر کشور چهارشنبه شب روز نخست خود را پشت سر گذاشت و تیم تنیس روی میز قم توانست جواز صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها را به دست بیاورد.



در این مسابقات که در سالن شهید منتظری قم برگزار می‌شود تیم تنیس روی میز استان قم در گروه هشتم این مسابقه ۳ بازی برگزار کرد که با پیروزی در مسابقات اول و سوم و با یک شکست در بازی دوم در نهایت توانست مجوز صعود به دور دوم را کسب کند.



در این پیکارها، تیم تنیس روی میز قم در نخستین دیدار خود برابر سمنان قرار گرفت و توانست ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد اما دومین مسابقه قم برابر آذربایجان غربی در یک مصاف نزدیک و نفس گیر با برتری تیم آذربایجان غربی همراه بود.



قم در این مسابقه ۳ بر ۲ به آذربایجان غربی باخت در حالی که آخرین تقابل بازیکنان دو تیم که تعیین کننده تیم پیروز مسابقه بود در نهایت با شکست سید علی سجادیان پینگ پنگ باز قم به پایان رسید و حکم به برتری آذربایجان غربی داد.



در آخرین دور مسابقات گروهی، قم توانست ۳ بر صفر کهگیلویه و به ویر احمد را شکست دهد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود و مسابقات خود در ادامه پیکارهای تیمی را امروز برگزار می‌کند.



سید محمد معین منتظری، علیرضا رضایی فر، ایمان میرزایی، سید علی سجادیان و محسن سجادی بازیکنان تیم تنیس روی میز نونهالان قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند و مربیاین تیم ابوالفضل اسدی است ضمن این که ۲۷ تیم در این رقابت‌ها در قم حضور پیدا کرده‌اند.