واحد پرورش مرغ گوشتی در بیجار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های ایام هفته دولت در شهرستان بیجار طی مراسمی و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان، واحد پرورش مرغ گوشتی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار در مراسم افتتاح این واحد مرغداری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به اهمیت توسعه تامین مواد غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این واحد مرغداری با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است و تسهیلات پرداختی پروژه مذکور از طرح توسعه کشاورزی تامین شده است.

محمد عباسی افزود: برای اجرای این طرح ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی هزینه شده و ۲۰۰ میلیون آن سهم آورده متقاضی است.

وی بیان کرد: میزان تولید سالیانه این واحد پرورش مرغ گوشتی ۱۱۷ تن گوشت آماده طبخ است.

وی به میزان تولید سرانه گوشت مرغ در استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: میزان تولید سرانه گوشت مرغ در استان کردستان ۲۴ کیلوگرم است که این میزان در شهرستان بیجار ۵۶ کیلوگرم است که مازاد آن به شهرستان های دیگر استان صادر می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار به مشخصات این پروژه اشاره کرد و گفت: واحد مرغداری گوشتی در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۲۰۰ متر مربع احداث شده است و به طور مستقیم زمینه اشتغالزایی پنج نفر را فراهم کرده است.

وی در پایان یاد آور شد: میزان مساحت ابنیه و تاسیسات این واحد مرغداری یک هزار و ۳۵۰ متر مربع است.