هیأت انتخاب ششمین جشنواره سراسری دف نوای رحمت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز گلپسندی، سید عطاء سلامیه، مهدی فتحیان، فرزاد عندلیبی و مهدی احمدی از سوی امین مرادی دبیر جشنواره و رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان به عنوان اعضای هیأت انتخاب ششمین جشنواره دف نوازی دف نوای رحمت معرفی شدند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در این رابطه بیان کرد: کردستان یکی از قطب های اصلی دف نوازی در کشور است و اعضای هیات داوران این جشنواره نیز از اساتید به نام این عرصه در استان انتخاب شده اند.

امین مرادی گفت: خوشبختانه میزان استقبال از جشنواره دف نوای رحمت مناسب بوده است و انتظار می رود که با داوری اعضای هیات انتخاب آثار برتر به بخش مسابقه راه پیدا کنند.

فرزاد عندلیبی نوازنده ساز دف از خانواده هنرمند عندلیبی متولد ۱۳۴۷ سنندج نوه درویش خلیفه عبدالصمد عندلیبی از چهره های برجسته دف نوازی کردستان می باشند.

مهدی احمدی کارشناس ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر تهران، مسئول واحد موسیقی حوزه هنری استان کردستان و رهبر ارکستر فیلارمونیک و گروه کٌر استان کردستان می باشند .

مهدی فتحیان متولد ۱۳۵۲، از سال ۶۵ فعالیت هنری خود را در رشته دف آغاز و در کارنامه خود علاوه بر تدریس ساز دف در آموزشگاه های هنری و فرهنگی حضور در چندین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر و حضور در گروه های موسیقی مختلف و اجراء موسیقی در داخل و خارج از کشور را به عنوان نوازنده دف در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است .

سید عطاء سلامیه متولد ۱۳۴۴ از اساتید پیشکسوتان دف کردستان می باشند که شاگردان بسیاری را در سراسر ایران آموزش و به جامعه هنری کشور معرفی نموده اند.

پرویز گلپسندی کارشناس ادبیات فارسی از هنرمندان توانمند دف نواز استان کردستان می باشند که علاوه بر پژوهش های مختلف در زمینه موسیقی در جشنواره های مختلف موسیقی حضور پیدا کرده است.

جشنواره دف نوازی دف نوای رحمت از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه ۹۵ در سنندج برگزار می می شود.