اجرای طرح گرمسیری جهشی در حوزه کشاورزی کرمانشاه ایجاد خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی شامگاه چهارشنبه در جلسه توسعه کشاورزی استان کرمانشاه که با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، کشاورزی را به عنوان محور توسعه استان برشمرد و افزود: برگزاری جلسات مداوم کارگروه کشاورزی طی یک سال اخیر از اقدامات انجام گرفته در این راستا بوده است.

وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های استان کرمانشاه در بخش های کشاورزی، گردشگری و همچنین صادرات، تصریح کرد: هم اکنون ۵۰ درصد صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای این استان صورت می گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح گرمسیری در استان، خاطر نشان کرد: با تخصیص ارز این طرح در حال اجرا بوده که با به نتیجه رسیدن آن شاهد یک جهش در حوزه کشاورزی استان خواهیم بود.

رازانی با بیان اینکه در بخش تخصیص آب به پروژه ها در استان با چالش مواجهیم، افزود: همچنین در زمینه تخصیص آب از سدهای استان به اراضی کشاورزی نیز مشکلاتی وجود دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مدیریت استان از تمامی توان و تلاش خود خود برای توسعه کشاورزی و پیشرفت اقتصادی استان استفاده خواهد کرد.