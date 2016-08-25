افت فشار آب و برق تا کمبود فضای آموزشی در شهرهای اقماری دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر محمدی نایب شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد و مشکلات شوراهای اسلامی شهرهای اقماری دزفول که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: وجود احشام و دام های سبک و سنگین در معابر این شهر از جمله مشکلات دست و پاگیر اهالی شهر امام است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه در بندهای قانونی نسبت به چگونگی برخورد با احشام در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت تدابیری اتخاذ نشده، بنابراین چاره اندیشی برای خروج دام ها در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به مسئولان محلی واگذار شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر امام دزفول گفت: برای رفع این معضل و خارج شدن دام های موجود در شهر ۱۱ هکتار زمین از شرکت شهید رجایی خریداری کردیم که با تغییر کاربری و احداث شهرک دامپروری این معضل برطرف شود اما با تغییر کاربری این زمین مخالفت شد.

محمدی در ادامه با بیان اینکه تیراندازی در مراسم های عزا و عروسی یک آسیب فرهنگی برای دزفول است، از کاهش ۸۰ درصدی اینگونه تیراندازی ها در این شهر خبر داد و این کاهش را نتیجه فرهنگ سازی صورت گرفته، همت دستگاه های امنیتی شهرستان و جلسات متعدد با سران طوایف شهر امام دانست.