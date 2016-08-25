قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز پنج شنبه به دلیل آمار افزایش ذخایر نفت در منطقه آسیا و آمریکا و همچنین به دنبال آن اشباع بازار با روند نزولی شروع به کار کرد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۷ سنت کاهش به ۴۸ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۳ سنت کاهش در برابر ۴۶ دلار و ۷۴ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

بر همین اساس کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که کاهش بهای طلای سیاه در هفته جاری میلادی، از رشد ۲۰ درصدی قیمت نفت در ماه اوت کاسته است که این افزایش قیمت به دلیل مطرح شدن مذاکرات طرح فریز نفتی شکل گرفته بود.

همچنین با انتشار آمار رکورد تولید نفت اوپک، رسیدن به توافق طرح فریز نفتی از سوی کشورهای بزرگ تولید کننده به نظر تحلیل گران اقتصادی امری غیر ممکن خواهد بود.

بر پایه این گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا با ۲.۵ میلیون بشکه افزایش به ۵۳۲.۶ میلیون بشکه رسیده است.

از سویی دیگر آمار واردات نفت چین در ماه جولای حاکی از روند نزولی ۳ دهم درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از آن دارد و به ۱۰.۵۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.