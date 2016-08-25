رسالت روحانیون در پیشگیری از اعتیاد سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی و آموزش پیگیری از اعتیاد ویژه روحانیون، مبلغان و مبلغین و هیئت های مذهبی روز پنجشنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی قزوین در این مراسم گفت: دشمنان در سالهای متمادی برای متوقف کردن اهداف انقلاب اسلامی هر نقشه و توطئه ای را عملیاتی کردند تا به ما آسیب برسانند که جنگ تحمیلی، ترور ۱۷ هزار نفر از اقشار مختلف، ترور رئیس جمهور، نخست وزیر، ائمه جمعه و شهدای محراب بزرگترین توطئه آنها بود.

وی افزود: وقتی از این همه جنایت نتیجه نگرفتند امروز با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تلاش می کنند به باورها آسیب بزنند و با نفوذ فرهنگی در اقتصاد، دین، سیاست ما اختلال ایجاد کنند.

نظری بیان کرد: دشمنان می خواهند با نفوذ در بدنه اجتماع با رواج اعتیاد شادابی جامعه را نابود کنند و آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: با گسترش اعتیاد شاهد افزایش طلاق، سرقت، خشونت و دهها مشکل دیگر در جامعه می شویم و اگر در این مسیر کارشناسی و علمی حرکت نکنیم کار سخت می شود.

وی اضافه کرد: وجود دو میلیون نفر معتاد نگران کننده است زیرا حداق یک جامعه آماری ۱۰ میلیون نفری را درگیر خود می کند و بسیاری از دستگاههای اجرایی باید وارد کار شوند تا از آسیب ها کم شود.

حجت الاسلام نظری گفت: بیش از ۱۲۰۰ روحانی و مبلغ مذهبی در استان داریم که باید با این پدیده به طور جدی برخورد کنند و رسالت سنگین خود را انجام دهند تا از آسیب ها پیشگیری شود.

وی بیان کرد: توانمندسازی روحانیون و مبلغان دینی برای پیشگیری بسیار مهم است و امیدواریم برگزاری همایش های تخصصی بتواند نتایج خوبی داشته باشد و به کاهش آمار اعتیاد کمک کند.

نظری اظهارداشت: روحانیون باید با ریشه و علت های اعتیاد، انواع مواد آشنا باشند تا بتوانند دیگران را از آن بازدارند واز ائمه جمعه و جماعات و روحانیون انتظار داریم در منابر حتما در سخنرانی خود به موضوع اعتیاد بپردازند و پیامدهای آن را برای گروههای مختلف بازگو کنند.