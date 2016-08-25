مسجد مردمی ترین پایگاه اجتماعی است/پوشش ۴هزار و ۵۰۰ نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل منصوری با اشاره به نقش و جایگاه مساجد به عنوان مردمی ترین پایگاه های اصیل جامعه گفت: طرح «محله مسجد محور» که به همت شهرداری منطقه ۱۷ با تاسیس قرارگاه حاج احمد متوسلیان از آغاز تابستان در این منطقه به اجرا درآمده ، نه تنها موجب تقویت مساجد و پایگاه های بسیج از نظر جلب و سازماندهی مشارکت های مردمی شده، بلکه تبدیل به پلی ارتباطی میان سرای محلات و مساجد برای استفاده از ظرفیت‌های هر دو مجموعه خصوصا در ایام تابستان و در راستای پر کردن بهینه اوقات فراغت قشر آینده سازی جامعه شده است.

منصوری افزود: برنامه‌های این طرح در ایام تابستان در چند بخش فعالیت‌های ورزشی، اردوها، همایش‌ها، مهارت‌های هنری، مهارت‌های رایانه‌ای، کتابخوانی و حفظ قرآن با همکاری ۶۰ مسجد پی‌ریزی و دنبال شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی دارالشهدای تهران تصریح کرد: برگزاری تور مشهد در ۱۳ مسجد، برگزاری تور بهشهر در ۱۱ مسجد، برگزاری آموزش فوتسال در ۲۴ مسجد، ارائه خدمات ویژه استفاده از سالن ورزش‌های توپی در ۴۰ مسجد، ارائه خدمات رایگان استفاده از استخر به شرکت‌کنندگان ۱۹ پایگاه و مسجد برخی از اقداماتی است که تا کنون با همکاری این قرارگاه انجام شده است.

براساس گزارش شهرداری منطقه ۱۷، مخاطبین این طرح که با شروع ایام تابستان و پس از شناسایی مساجد و پایگاه های برتر و فعال منطقه آغاز شده است، نوجوانان و دانش آموزانی هستند که انتظار می رود تعداد ایشان تا پایان تابستان حداقل بالغ بر ۴۵۰۰ نوجوان شود.