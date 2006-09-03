معافيت مالياتي چاپخانه داران به زودي به نتيجه مي رسد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، دكتر حداد عادل در سخنان خود در حضور فعالان عرصه صنعت چاپ گفت : دانشجويان و دانش آموزاني كه در دوران جنگ تحميلي مشغول ادامه تحصيل و كسب علم و دانش بودند ، اين موهبت را مديون فعالان عرصه صنعت چاپ هستند چرا كه در زماني كه كشور به طور كامل درگير جنگ و تبعات ناشي از آن بودند و در شرايط كه تنها كارخانه توليد كاغذ در كشور توسط دشمن بمباران شده بود و كاغذ براي توليد كتاب هاي درسي ناياب بود ؛ چاپخانه داران عزيز كشورمان توانستند كتابها را به موقع به دست دانش آموزان برسانند .

وي در ادامه يادآور شد : در دوران جنگ سه چهارم از ظرفيت فعاليت هاي چاپخانه هاي كشور مشغول چاپ كتابهاي درسي بود و اين بود كه تمامي دانش آموزان در دور افتاده ترين نقاط و هم در مركز كشور به راحتي به كتابهاي درسي دسترسي داشتند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود : همانطور كه براي حفظ مرزهاي جغرافيايي نياز به صنايع دفاعي داريم براي حراست از مرزهاي فكري و فرهنگي كشورمان هم نياز به صنعت چاپ داريم كه در صورت نداشتن چنين صنعتي حفظ هويت اسلامي ما به دشواريس صورت مي گيرد .

وي تصريح كرد : با اين استدلال تقويت صنعت چاپ يك فريضه ديني و ملي است و ما نمي توانيم مدافع فرهنگي باشيم ولي به جايگاه صنعت چاپ در حفظ هويت فرهنگي بي توجه باشيم .

غلامعلي حداد عادل گفت : امروز ما در كشور بيش از دو و نيم ميليون نفر دانشجو داريم كه اولين نياز اساسي اين گروه از جامعه دسترسي به كتاب و محصولات چاپي است .

نمانيده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين به فعالين صنعت چاپ و دستاندركاران اين عرصه پيشنهاد كرد تا با جمع آوري اسناد مدارك و ماشين آلات راه را براي ايجاد موزه مخصوص صنعت چاپ ايران فراهم آورند .

وي تصريح كرد : همانطور كه امروزه صنعت خودرو سازي ما محصولات توليدي خود را به 32 كشور دنيا صادر مي كند اميد واريم كه روزي باشد كه بتوانيم محصولات چاپي و خدمات چاپ كشورمان را هم به ديگر كشورهاي دنيا صادركنيم و قعالان اين عرصه اطمينان داشته باشند كه مجلس شوراي اسلامي هم در عرصه قانونگذاري موانع بر سر راه توسعه اين صنعت را از ميان برخواهد داشت .

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت : نامه چاپخانه داران براي استفاده از معافيت مالياتي كه به دست من رسيده است به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شده است تا پس از بررسي كارشناسي اين موضوع كه چاپخانه دارها هم از معافيت مالياتي استفده كنند را مشخص كنيم و مرز فعاليت فرهنگي و غير فرهنگي در اين عرصه را براي اين امر مشخص كنيم تا اين امر به زودي به نتيجه برسد .