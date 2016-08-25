۲۵ پروژه راه روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت امسال از ۲۵ پروژه راه روستایی شامل احداث و آسفالت ۱۳۵ کیلومتر راه روستایی، به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هر شش روز یک پروژه راه روستایی در استان احداث شده است، بیان کرد: طی این مدت بالغ بر ۶۵۱ خانوار از راه آسفالته برخوردار شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از احداث و بهسازی ۴۵ کیلومتر راه اصلی و فرعی در این مدت خبر داد و گفت: همچنین در این مدت ۲۵۰ کیلومتر از راه های اصلی – فرعی و روستایی استان روکش آسفالت شده اند.

بهره برداری از ۴۳۰ کیلومتر راه در هفته دولت

به گفته جعفری در مجموع طی هفته دولت امسال ۴۳۰ کیلومتر پروژه راه با اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد.

جعفری از تحویل ۷۵۱ واحد مسکن مهر استان در هفته دولت خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۵۱ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار خانوار و ۴۰۰ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار خانوار خواهد بود.

وی بیان داشت: برای بهره برداری از این واحدها بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان هزینه شده که از این میزان ۱۹ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۱۵ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به استان اشاره کرد و گفت: در این قالب ۶۵ کیلومتر از محور بیرجند- زاهدان و بیرجند- مشهد آماده سازی و ۳۳ کیلومتر آن نیز آسفالت شده است.

جعفری با بیان اینکه ۳۵ کیلومتر از محور دیهوک-راور-فردوس-بجستان نیز آماده سازی شده است، عنوان داشت: از این میزان ۲۷ کیلومتر آسفالت شد.

اتمام مصوبات سفر در حوزه باندهای دوم تا پایان سال

وی از پیشرفت ۷۴ درصدی پروژه های مصوب سفر خبر داد و گفت: در مجموع از پروژه های مصوب سفر ۶۰ کیلومتر آسفالت و ۲۳ کیلومتر آماده آسفالت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: تعهدات سفر ریاست جمهور تا پایان سال ۹۵ در باندهای دوم به اتمام برسد.