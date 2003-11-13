مدركي براي دست داشتن سليمانپور در حادثه انفجار بوئينس آيرس به دست نيامد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان باسلر چاپ سوئيس، دولت انگليس به طوررسمي اعلام كرد هادي سليمانپور سفير سابق ايران در آرژانتين را به اين كشورتحويل نخواهد داد.

براساس گزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي وزارت كشور انگليس اعلام كرد: تاكنون مدركي براي دست داشتن سليمانپور در حادثه انفجار بوئينس آيرس به دست نيامده است.

سليمانپوراواخرماه آگوست توسط پليس آرژانتين به اتهام مشاركت در انفجارمركز يهويان بوئينس آيرس كه در آن حدود 85 نفر كشته و 300 نفر زخمي شدند ، دستگير شد.

درماه سپتامبر دادگاه انگليسي، سليمانپور را با قرار وثيقه 1 ميليون يورو آزاد كرد . اين مسئله منجر به ايجاد تنش در رابطه ايران و انگليس شد .

وزير كشورانگليس درماه سپتامبر يك گزارش 2600 صفحه اي از دولت آرژانتين كه عليه سليمانپور جمع آوري شده بود دريافت كرد .

در ماه اكتبراين دادگاه انگليسي ضرب الاجلي را تا 13 نوامبر تعيين كرد . براندون ، وكيل سليمانپور در اين خصوص خاطر نشان كرد : مسئله استرداد سليمانپور يك مسئله حساس سياسي است .

دولت ايران بارها اعلام كرده كه سليمانپور به هيچ عنوان در اين حادثه دست نداشته است .