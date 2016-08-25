کشف ۱۱ تن کالای قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ملایر

سرهنگ شعبان ترک نیا در گفتگو با مهر از کشف بیش از ۱۱ تن برنج قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ملایر خبر داد.

وی افزود: در راستای مبارزه جدی و بی امان با ورود هر گونه کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی، در محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان به دو دستگاه خودروی خاور و نیسان که در حرکت بودند، مشکوک و بلافاصله آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی خاور، مقدار ۸ تن و ۹۰۰ کیلوگرم و خودروی نیسان ۲تن و ۶۰۰ کیلوگرم برنج خارجی تاریخ گذشته و فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر اظهارداشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.