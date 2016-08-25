  1. استانها
  2. همدان
۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خبر داد:

کشف ۱۱ تن کالای قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ملایر

کشف ۱۱ تن کالای قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ملایر

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف ۱۱تن کالای قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ملایر خبر داد.

سرهنگ شعبان ترک نیا در گفتگو با مهر از کشف بیش از ۱۱ تن برنج قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در ملایر خبر داد.

وی افزود: در راستای مبارزه جدی و بی امان با ورود هر گونه کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی، در محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان به دو دستگاه خودروی  خاور و نیسان که در حرکت بودند، مشکوک و بلافاصله آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی خاور، مقدار ۸ تن و ۹۰۰ کیلوگرم و خودروی نیسان ۲تن و ۶۰۰ کیلوگرم برنج خارجی تاریخ گذشته و فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر اظهارداشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 3751634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها