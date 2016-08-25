صادرات ۶۳۲ میلیون دلاری آذربایجان شرقی در ۵ ماهه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده قبل از ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: آنچه به عنوان عملکرد شاخص مدیران استانی بیان می کنیم در سایه وحدت و همدلی مسئولان استان بوده است و همه مسئولان با هم برای رضایت مردم تلاش می کنند.

وی ادامه داد: آنچه مردم از دولت انتظار دارند، بحث تامین امنیت است که خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی از این لحاظ موقعیت خوبی به وجود آمده و دو سال پیاپی بر اساس ارزیابی دستگاه ها، آذربایجان شرقی در تمامی شاخص های امنیتی رتبه های برتر را دارد.

جبارزاده با اشاره ای به دومین دستاوردهای مربوطه گفت: دومین دستاورد بحث سلامت مردم است که از یکایک دستگاه های مربوطه قدردانی لازم را داریم که هم اکنون همه مردم ساکن در شهر و روستاهای استان همگی تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند و در آذربایجان شرقی هیچ شهروندی وجود ندارد که تحت پوشش بیمه نباشد.

وی ادامه داد: بر اساس توجه ویژه به بخش کشاورزی اعلام می کنیم که در سه سال گذشته رشد بخش کشاورزی قابل توجه است که در سال جاری و سنوات بعد این رشد را افزایش خواهیم داد.

برای ۶۰۰ روز در استان ذخیره گندم داریم

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به ذخیره گندم در استان گفت: امروز دغدغه همکاران ما این است که جا برای ذخیره محصولات نداریم در حالی که طی سال های گذشته میزان ذخیره گندم استان بسیار پایین بود اما امروز ذخایر گندم ما به اندازه ۶۰۰ روز است که قطعا باید آن را برای استان های دیگر و حتی خارج از کشور صادر کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به طرح پهنه بندی کشاورزی، امروز در تمامی زمینه ها شاهد تولید محصولات مازاد کشاورزی هستیم که باید در بخش صنایع تبدیلی رویکرد جدیدی در نظر گرفته شود.

جبارزاده در خصوص اقدامات دولت در احیای دریاچه ارومیه گفت: بارها از سوی رئیس جمهور تاکید شده که محدودیت اعتباری برای احیای دریاچه ارومیه قائل نیستیم که در این راستا نیز تلاش های ویژه ای شده است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: آنچه مقام معظم رهبری عنوان کرده اند سرلوحه مدیران استانی در تحقق اقتصاد مقاومتی شده که مدیران در ۱۲ کارگروه اقدامات لازم را عملی کردند و نتیجه بررسی ها منجر به تهیه سند توسعه استان شد که امسال در سال ۹۵ تمامی فرمانداران و مدیران اقتصادی برنامه اقتصاد مقاومتی خود را داشته و ماهانه گزارش عملکرد ارائه می دهند.

۳۰۰۰ واحد تولیدی استان تقاضای دریافت تسهیلات کرده اند

وی با اشاره ای به فعالیت دو کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیل گفت: ستاد تسهیل در پی فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی است که در استان ما سه هزار تقاضا دریافت تسهیلات ثبت شده و درخواست ۶۷۸ واحد تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

جبارزاده ادامه داد: هر هفته به همراه مدیران اجرایی بازدید هایی از واحدهای تولیدی استان داریم که از میان ۶۷۸ پرونده ۳۱۵ واحد به بانک ها معرفی شده اند.

وی افزود: ۷۰۰ میلیارد تومان سهم استان در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است که بنا داریم واحدهای نیازمند به تسهیلات را به بانک ها معرفی کنیم.

۱۲۰ مانع از سر راه واحدهای تولیدی استان برداشته شد

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به برگزاری چهار کارگروه رفع موانع تولید گفت: تاکنون ۱۲۰ مانع از سر راه واحدهای تولیدی برداشته شده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی هم اکنون باید به این باور برسد که دولت مانع تولید و رقیب این بخش نبوده بلکه خادم مردم و بخش خصوصی است.

جبارزاده با اشاره به همکاری ویژه بین دستگاه های مختلف گفت: در طول سه سال گذشته بیش از شش هزار پروژه در بخش های مختلف در مناسبت ها تقدیم مردم شده که ارزش ریالی آن هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: فقط در سال ۹۵، مردم ما ۶۰ میلیارد تومان در بخش مدرسه سازی متعهد شده اند.

افزایش چهار برابری اعتبار بخش عمران روستایی

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مسئولان در طول سه سال گذشته توجه ویژه ای به عمران روستایی داشته اند، گفت: اعتبار بخش عمران روستایی ما نسبت به سال های گذشته حدود چهار برابر شده است.

وی ادامه داد: ما یکی از استان هایی هستیم که در تولیدات صنعتی و کشاورزی کارنامه درخشانی داریم که یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار در طول سال گذشته صادرات داشتیم.

صادرات ۶۳۲ میلیون دلاری در طول ۵ ماهه اول سال

جبارزاده با اشاره ای به میزان صادرات استان در طول پنج ماه اول سال گفت: این میزان ۶۳۲ میلیون دلار بوده که امیدواریم با این روند تا پایان سال این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: تاکنون کشاورزان ۵۱۰ هزار تن گندم تحویل مراکز دولتی داده اند که باید مطالبات کشاورزان به زودی پرداخت شود.

وی افزود: استفاده از تسهیلات خارجی یا فاینانس یکی از رویکردهای اقتصادی استان است که خواستار اجازه دریافت بیشتر این تسهیلات هستیم.

آمادگی استان برای دریافت مجوز اوراق مشارکت

جبارزاده با اشاره ای به مجوز اوراق مشارکت گفت: در سال ۹۵ آمادگی داریم با تضمین مجموعه شهرداری های استان بتوانیم از این اوراق برای پروژه های عمرانی استان استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین واگذاری پروژه های نیمه تمام استان ها به بخش خصوصی از جمله موضوعاتی است که امیدواریم در روند این واگذاری ها، وزارت همکاری بیشتری داشته باشد.

وی افزود: در طول سه سال گذشته ۲۱۷ پروژه در استان واگذار به بخش خصوصی شده است.