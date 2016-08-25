رسانه ها نباید مطالبی منتشر کنند که موجب ضعف دولت و حاکمیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی متین ظهر ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه و امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه باید توجه جدی و جامع به فریضه امر به معروف و نهی از منکر شود، افزود: هنوز ارزش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در بین مسلمانان و جامعه دینی تبیین نشده است.

وی با بیان اینکه اگر جامعه‌ای مومن به واقعی کلمه بود، حتما مومن بوده و حتما امر به معروف هم رخ می‌دهد و شخص آمر مورد رحمت الهی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تاثیرات امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه به شکل جامع تبین شود و چالش های فرآروی توسعه این فریضه برطرف شود.

متین افزود: باید آحاد جامعه نسبت به توسعه و تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه حساس بوده و احساس مسئولیت کنند و افرادی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ادا می‌کنند، در چتر رحمت الهی قرار می‌گیرند.

مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی‌های مومن است و اگر کسی مومن باشد و امر به معروف نکند به زعم خود مومن است ولی به تعبیر قرآن کریم مومن نیست.

متین افزود: ویژگی مومن بودن شخص، موجب می‌شود که فرد امر به معروف کند و اگر این اتفاق رخ دهد، نماز هم اقامه شده و زکات پرداخت می‌شود.

مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: تعطیل کردن امر به معروف و نهی از منکر به منزله تعطیل کردن برکات الهی است و بخشی از مشکلات ما مربوط به ادارات و دولت است و بخش دیگر مربوط به ایمان و تعطیل شدن دستورات دینی است که باید به این امر نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

متین با بیان اینکه رسانه‌ها باید دقت داشته باشند تحلیل غیر منصفانه یا کذب منتشر نکنند و نباید مطالبی منتشر کنند که موجب ضعف دولت و حاکمیت شود، افزود: رسانه‌ها نباید تحلیل غیر منصفانه یا کذب را بیان کنند.

وی تاکید کرد: اگر بیان موضوعی استان را به چالش می‌کشد یا بر اساس هوی و هوس بیان می‌شود نباید گفته شود که اگر این یک مورد رعایت شود، جامعه ما آباد خواهد شد.

مسؤول نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: جشنواره رسانه‌ای امر به معروف و نهی از منکر تکریم از بزرگ مردان رسانه است و اتفاق خوبی است که در استان رخ داده است و باید استمرار داشته باشد.