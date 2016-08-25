ظرفیت های تاریخی میامی معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کریمی صبح پنج شنبه در بازدید از بافت تاریخی میامی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، افزود: ظرفیت تاریخی میامی از ابیانه هم بیشتر است و باید در زمینه احیای بافت تاریخی این شهرستان که در حال انجام است بیش از پیش تلاش کرد.

وی احیای بافت تاریخی را زمینه‌ ساز توسعه گردشگری این شهرستان دانست و با تاکید بر اینکه باید شهری مقتدر داشته باشیم، گفت: شهر مقتدر می‌تواند به روستاها خدمات دهد.

سرپرست فرمانداری شهرستان میامی با اشاره به اینکه باید نوع نگاه را در خدمات‌رسانی عوض کنیم، افزود: شهر میامی برای پیشرفت نیاز به همگرایی دارد.

کریمی با اشاره به بازدید خود از بافت تاریخی میامی با هدف بازدید از پروژه های مرمتی گفت: برنامه‌ریزی برای تعریف مسیر گردشگری بافت و شهر میامی انجام شود.

میامی با قدمتی بیش از یک هزار سال به عنوان شرقی‌ترین شهرستان استان سمنان در محور تهران - مشهد واقع است.

این شهرستان دارای هفت کاروانسرا شامل میامی، سپنج (جهان آباد)، میاندشت، عباس آباد، الحاک، صدر آباد و محمد آباد پل ابریشم و چهار منطقه نمونه گردشگری شامل دشت شقایق و آفتابگردان، جنگل و آبشار نام نیک و جنگل دشت شاد و عباس آباد است.