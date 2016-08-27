به گزارش خبرنگار مهر، «خانه حیرانی» از بناهای قدیمی یزد و متعلق به دوره قاجار است؛ خانه‌ای با دو بادگیر منحصر به فرد و ایوانی بزرگ و دیوارهایی کاهگلی. نزدیک به پنج ماه پیش، سازمان میراث فرهنگی، این خانه را با اجاره‌ای نسبتا مختصر در اختیار هنرمندان صنایع دستی گذاشت تا به «خانه صنایع‌دستی استان» تبدیل شود. اما پس از گذشت مدتی کوتاه و به دستور استانداری یزد، قرار بود خانه حیرانی تخلیه و در اختیار کانون وکلا قرار بگیرد.

این مساله، واکنش هنرمندان را برانگیخت و اعتراض آنان را به همراه داشت. همه حرف و گلایه هنرمندان این بود که ۴۰ هنرمند و کارآموز در خانه تاریخی حیرانی که خانه صنایع دستی یزد است، فعالیت می‌کنند و خانه را از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یزد، اجاره کرده‌اند چرا باید این اداره کل، خانه تاریخی حیرانی را به کانون وکلا واگذار کند آن هم وقتی هنوز مهلت قراردادشان سر نیامده است.

یکی دیگر از مواردی که هنرمندان به آن تکیه می‌کردند این‌ بود که چرا مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، دو بنای خانه نواب و زندان اسکندر را به‌عنوان جایگزین برای خانه صنایع دستی حیرانی معرفی کرده‌اند در حالی که می‌دانند زندان اسکندر در اختیار هنرمندان دیگری است و غرفه خالی وجود ندارد تا در اختیار صنعتگران جدید قرار بگیرد؛ خانه نواب هم خوابگاه یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی است!

وقتی اعتراض هنرمندان بالا گرفت، بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی کشور طی نامه‌ای از استانداری یزد خواست تا از واگذاری این خانه به کانون وکلا صرف نظر کند و اجازه دهد هنرمندان صنایع دستی در بنایی که به عنوان خانه صنایع دستی یزد شناخته شده و گردشگران داخلی و خارجی را جذب کرده، باقی بمانند. اعتراض هنرمندان و پیگیری متولیان بی نتیجه نماند و دوم تیرماه، خبری منتشر شد که هنرمندان صنایع دستی در خانه حیرانی می‌مانند و این بنا به دیگری واگذار نمی‌شود.

حالا قرار است خانه حیرانی به مرکزی برای تولید، معرفی و ارائه و احیای منسوجات سنتی تبدیل شود.

رضا دهقان معاون صنایع دستی استان یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار چند دستگاه بافندگی در خانه حیرانی یزد خبر داد و افزود: تاکنون چند دستگاه با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این خانه مستقر شده و در آینده‌ای نزدیک شاهد افتتاح این مرکز به عنوان خانه نساجی سنتی یزد خواهیم بود.