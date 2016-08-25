کلنگ احداث مجتمع پرورش دام کوهرنگ بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث مجتمع پرورش دام سبک کوهرنگ پیش از ظهر پنج شنبه با حضور محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی بر زمین خورد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دام های سبک دارد.
مهراب فرجی عنوان کرد: هم اکنون مجتمع پرورش دام سبک کوهرنگ با هدف افزایش تولید گوشت قرمز در این استان احداث می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۱۰۰ واحد پرورش دام سبک در این مجتمع استقرار پیدا می کنند.
وی تاکید کرد: راه اندازی این مجتمع پرورش دام سبک نقش مهمی در ایجاد اشتغال در منطقه خواهد داشت.
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