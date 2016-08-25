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۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه وارد بغداد شد

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه وارد بغداد شد

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه به منظور دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه دقایقی قبل وارد بغداد شد.

بر اساس این گزارش، قرار است وزیر خارجه سوریه در سفر رسمی خود به عراق با شماری از مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند.

گفتگو درباره آخرین تحولات سوریه و منطقه محور دیدار وزیر خارجه سوریه با مقامات عراقی خواهد بود.

گفتنی است، پیشتر «صطام جدعان» سفیر دمشق در بغداد، نامه ای را به «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق تسلیم کرده بود که محتوای آن حاکی از تمایل «ولید المعلم» برای سفر به این کشور بود.

کد مطلب 3751779

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