گندم مورد نیاز ۲ سال کشور در سیلوها ذخیره است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که در محل استانداری برگزار شد، در ابتدای سخنان خود به امنیت حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: این امنیت که به برکت وجود نیروهای امنیتی و انتظامی ایجاد شده مقوله بسیار مهمی است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت.

وی تصریح کرد: امروز ناامنی های منطقه خاورمیانه تمامی دنیا را تحت تاثیر قرار داده و این در حالیست که ایران اسلامی با تلاش نیروهیا جان بر کف خود در اوج امنیت و آرامش است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به شرایط سخت کشور در زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران، افزود: در نتیجه این شرایط وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب بود و تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۶ درصد را شاهد بودیم.

حجتی ادامه داد: علی رغم بالا بودن قیمت نفت در سال های اخیر اما به دلیل اینکه تحریم ها استفاده از ذخایر ارزی را از ما گرفته بود، تامین نیازهای اساسی مردم از جمله گندم با سختی انجام می شد و اگر مذاکرات انجام گرفته با قدرت های دنیا نبود کشور در شرایط وخیم تری قرار می گرفت.

وی ادامه داد: در نتیجه توافقات به دست آمده در جریان مذاکرات طی دو سال گذشته ذخایر استراتژیک کشور تقویت شده و خوشبختانه مشکلی در این زمینه نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی میزان ذخیره کنونی گندم در سیلوهای کشور را ۱۴ میلیون تن معادل ذخیره ۲ سال عنوان کرد.

حجتی با بیان اینکه امسال تراز تولید گندم از مصرف آن بیشتر است، افزود: این در حالیست که ایران طی سال های نه چندان دور در زمینه واردات گندم رکورددار بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بهبود وضعیت صادرات نفت نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه صادرات نفت نسبت به سال گذشته دو برابر شده و گشایش هایی در این حوزه صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی رسیدن به ثبات اقتصادی در کشور را از دیگر پیامدهای مذاکرات صورت گرفته عنوان کرد و افزود: تحول در حوزه سلامت وخدمات ارزنده دولت در این حوزه از اقدامات مهم دیگری است که در کشور صورت گرفته است.

حجتی تحول ایجاد شده در حوزه سلامت را مثال زدنی دانست و تصریح کرد: هم اکنون ۱۱ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که این بسیار ارزشمند است.

وی تقویت باورهای داخلی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به این باور برسیم که پول پیشران امور مملکت نیست.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات استان کرمانشاه از جمله بیکاری، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات راه حل های بسیاری از جمله توسعه تجارت با عراق، استفاده از ظرفیت های گردشگری، استفاده از ظرفیت های نفت و گاز منطقه و صنایع پایین دستی و ... وجود دارد.