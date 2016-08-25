بسیج اصناف در سامان بخشیدن وضعیت اقتصادی جایگاه بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر پنجشنبه به مناسبت سالروز شهادت مهدی عراقی و روز بسیج اصناف در جمع بسیج اصناف در ارومیه با بیان اینکه اگر سیستم بسیجی و خالصانه را عملیاتی کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد افزود:بی‌شک وضعیت اقتصادی کشور در زمان کنونی، با همان روحیه ایثار و از خودگذشتگی و خلوص نیت بسیجیان قابل حل است.

وی ادامه داد: باید به خودمان باشیم و از توان خودمان استفاده کنیم چرا که بسیج از عوامل اصلی امنیت ما هستند و روحیه بسیجی عامل پیشرفت کشور بوده و هست.

چمران با اشاره به اینکه امروز گلوی ما با سیستم اقتصادی تحت فشار است گفت: یک عده فکر می کنند با بله گفتن به دشمنان و آمریکاییها مشکلات حل خواهد شد، جمعی خوش خیال هستند با عدم مبارزه با استکبار شاد خواهیم شد.

رئیس شورای شهر تهران نقش بسیج اصناف در توسعه اقتصادی را انکارناپذیردانست و افزود: در شرایطی که در دوران هشت سال دفاع مقدس تمامی کشورها پشتیبان و حامی صدام بودند اما رزمندگان اسلام با توکل بر خداوند متعال و با همت نیروهای بسیجی توانستند از خاک میهن دفاع کنند.

چمران به فلسفه تشکیل بسیج در کشور پرداخت و عنوان کرد: اولین پایه گذار بسیج به صورت عملی شهید چمران بوده که با بسیج مردم توانست اقدامات و عملیات خرابکارانه در کردستان و خوزستان را در عرض ۱۵ روز پاکسازی کند.

وی با اعلام اینکه قدرت شهادت‌طلبی رمز پیروزی رزمندگان اسلام و بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس بود اظهارداشت: قدرت شهادت انسان را به پیروزی رسانده و سلاحی قدرتمندتر و برنده‌تر از آن وجود ندارد، برای همین دشمنان استکباری از این سلاح واهمه دارند.

چمران با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید سلاح یکی از قدرت های منطقه است و با تولید سلاح های بومی قدرت خود را به رخ جهانیان نشان می دهد افزود: این در حالی است که دوران جنگ تحمیلی با تکیه بر پشتوانه بسیج مردمی توانستیم بر دشمنان غلبه کنیم.

رئیس شورای شهر تهران متاسفانه امروز عده ای فکر می کنند اگر دست دوستی با آمریکا بدهیم بسیاری از مشکلات حل می شود گفت: این در حالی است که در زمان شاهنشاهی، روابط دولت با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بسیار صمیمانه بوده اما کشورمان با مشکلات فراوان اقتصادی، تجاری، کشاورزی و بی‌سوادی مواجه بود.

وی با تاکید بر اینکه باید متکی به نیروهای توانمند کشورمان باشیم اظهار داشت: در این باره بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید درون‌زا بوده و تمامی نیازمندی‌ها در داخل کشور تولید شود و از سوی دیگر، بی‌شک وضعیت اقتصادی کشور در زمان کنونی، با همان روحیه ایثار و از خودگذشتگی و نیز خلوص نیت بسیجیان قابل حل است.