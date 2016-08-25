ضرورت ایجاد بندر خشک در البرز و اتصال آن به راه آهن سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان ساوجبلاغ که به مناسبت هفته دولت انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: البرز در حوزه صدور مجوز سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، جایگاه مناسبی را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی از به نتیجه رسیدن ۱۱ پروژه سرمایه گذاری از سال ۹۲ تا کنون در استان خبر داد و افزود: استان البرز در سال گذشته رتبه دومین استان در بخش جذب سرمایه گذار خارجی را در سطح کشور کسب کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به کسب رتبه سوم این استان در بخش صدور پروانه بهره برداری، گفت: این رتبه شایسته ای است که البرز موفق به کسب این افتخار شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت بین المللی نمایشگاهی استان البرز نیز تعیین تکلیف شد و با رفع مشکل این نمایشگاه، پس از نهایی شدن محل آن، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

موفق با اشاره به تصویب پایانه صادراتی در کارگروه توسعه صادرات استان البرز، تاکید کرد: ایجاد بندر خشک و اتصال آن به خط آهن سراسری برای صدور و ورود کالا در استان البرز امری ضروری است که باید در دستور کار قرار گیرد.